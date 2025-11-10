L’attaccante di proprietà del Torino si è reso protagonista nell’ultima vittoria della Juve Stabia in campionato

Cacciamani prima dell’inizio della stagione è stato mandato in prestito alla Juve Stabia, nel campionato di Serie B per acquisire esperienza nelle leghe minori. Dopo aver iniziato la sua avventura in punta di piedi, il giovane italiano si è guadagnato la titolarità giornata dopo giornata, e nelle ultime 3 uscite si è reso protagonista con i suoi primi 2 gol con la nuova maglia.

L’azione (bellissima) e il gol

L’ultima rete realizzata contro il Palermo ha permesso alla Juve Stabia di ottenere 3 punti preziosi contro i diretti rivali per la classifica. Il calciatore dopo una cavalcata in solitaria ha superato un difensore in dribbling prima di spedire il pallone alle spalle del portiere. La sua azione è stata poi evidenziata sui social dalla sua squadra che ha commentato così la giocata del giocatore di proprietà del Torino: “Formidable”, recita il post della società, con tanto di colonna sonora che fa riferimento alla canzone francese di Stromae. Il video del gol: