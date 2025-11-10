L’attaccante di proprietà del Torino si è reso protagonista nell’ultima vittoria della Juve Stabia in campionato
Cacciamani prima dell’inizio della stagione è stato mandato in prestito alla Juve Stabia, nel campionato di Serie B per acquisire esperienza nelle leghe minori. Dopo aver iniziato la sua avventura in punta di piedi, il giovane italiano si è guadagnato la titolarità giornata dopo giornata, e nelle ultime 3 uscite si è reso protagonista con i suoi primi 2 gol con la nuova maglia.
L’azione (bellissima) e il gol
L’ultima rete realizzata contro il Palermo ha permesso alla Juve Stabia di ottenere 3 punti preziosi contro i diretti rivali per la classifica. Il calciatore dopo una cavalcata in solitaria ha superato un difensore in dribbling prima di spedire il pallone alle spalle del portiere. La sua azione è stata poi evidenziata sui social dalla sua squadra che ha commentato così la giocata del giocatore di proprietà del Torino: “Formidable”, recita il post della società, con tanto di colonna sonora che fa riferimento alla canzone francese di Stromae. Il video del gol:
Una delle tante società che dovrebbe essere esclusa dal campionato e radiata, commissariata e in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni camorristiche…bella roba…
Un’altra bella “plusvalenza” per comprare gente come Karamoh. AlTorino nessuno è profeta in patria.