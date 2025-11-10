Il numero 8 del Toro è stato impiegato dall’inizio per la terza volta consecutiva, nel derby però è un fantasma

Ivan Ilic parte dall’inizio anche nel derby, a testimonianza delle prestazioni precedenti che avevano evidenziato margini di miglioramento del serbo, la fiducia riposta da Baroni nei suoi confronti però non viene ripagata sul campo. il centrocampista serbo, partito titolare per la terza volta in stagione durante la 9a giornata di Campionato contro il Bologna, si era visto molto poco nel match non partecipando attivamente alla manovra granata. Contro il Pisa si è visto un timido passo in avanti, autore di una prestazione a due facce alternando buone iniziative a errori grossolani. Poi il passo falso nel derby dove è stato totalmente assente sia in fase difensiva che offensiva, la sua partita è durata difatti 45′ prima di essere sostituito all’intervallo da Asllani.

Ilic rischia di scivolare in basso nelle gerarchie

La prestazione nel derby della Mole, seppur deludente, dipinge purtroppo in maniera chiara Ivan Ilic che in 4 stagioni in granata non ha ancora raggiunto la sua forma migliore vista negli anni a Verona. Sembrava essere rinato la stagione passata sotto la guida di Vanoli salvo poi calare di rendimento dopo l’inizio convincente di campionato, confermando ancora una volta la continuità come la sua maggior debolezza. Ilic non partiva titolare per tre partite di fila proprio dalla scorsa stagione, precisamente dal 29 settembre 2024 e questo la dice lunga sulla mancanza di costanza che ha sempre oscurato le sue indubbie qualità tecniche e che adesso rischia di relegarlo di nuovo alla panchina. Il centrocampista serbo ora si trova di nuovo nella posizione di rincorrere, in virtù anche della prova convincente di Asllani nella seconda frazione di gara contro la Juventus.