C’è anche il giovane granata tra i calciatori che stasera saranno premiati ad Arezzo al Gran Galà del calcio: Ricci nella Top 11 dell’ultima stagione

Al Gran Galà del calcio, giunto all’edizione numero quattordici, saranno premiati calciatori e calciatrici per la stagione 2024/2025. L’evento di questa sera, che si terrà ad Arezzo, vedrà tra i giocatori premiati per l’ultima annata anche Alieu Njie. Non solo, perché anche se ormai indossa la maglia del Milan, tra i calciatori che riceveranno un premio c’è anche Samuele Ricci: il riconoscimento, come detto, si riferisce alla scorsa stagione, quando il centrocampista era ancora al Torino. A Njie il premio come Miglior giovane talento per quanto mostrato nell’ultimo campionato, Ricci è invece nella Top 11 della Lega di A come miglior centrocampista.

L’esordio in Serie A con Vanoli

Era stato Vanoli a credere nelle potenzialità di Njie: lo aveva seguito e visto all’opera in ritiro, poi l’ex Primavera era rimasto in Prima squadra, trovando spazio prima in Coppa Italia e poi in Serie A. Una stagione che però si era interrotta prematuramente, a inizio febbraio, a causa di un infortunio.