Da Pedersen a Masina: tutti i giocatori del Torino convocati in Nazionali per gli impegni dei prossimi giorni
Sono dodici i giocatori convocati dalle rispettive selezioni. Con l’Under 21 saranno impegnati Ilkhan (chiamato dalla Turchia) e Njie (convocato dalla Svezia). Asllani e Ismajli sono stati convocati dall’Albania, Adams dalla Scozia, Coco dalla Guinea Equatoriale, Gineitis dalla Lituania, Ilic dalla Serbia, Vlasic dalla Croazia, Pedersen dalla Norvegia, Masina dal Marocco, Maripan dal Cile.