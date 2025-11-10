Da Pedersen a Masina: tutti i giocatori del Torino convocati in Nazionali per gli impegni dei prossimi giorni

Sono dodici i giocatori convocati dalle rispettive selezioni. Con l’Under 21 saranno impegnati Ilkhan (chiamato dalla Turchia) e Njie (convocato dalla Svezia). Asllani e Ismajli sono stati convocati dall’Albania, Adams dalla Scozia, Coco dalla Guinea Equatoriale, Gineitis dalla Lituania, Ilic dalla Serbia, Vlasic dalla Croazia, Pedersen dalla Norvegia, Masina dal Marocco, Maripan dal Cile.

Adam Masina of Torino FC looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.



