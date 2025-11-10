Il centrocampista inglese è finalmente tornato a competere sul campo. La fascite plantare è ormai superata

Il Torino può tornare a sorridere. Oltre alla buona prestazione nel derby, i granata nell’ultima giornata sono tornati a rivedere Anjorin sul campo.

Il centrocampista inglese dopo settimane di attesa è finalmente tornato a disposizione di Baroni. Con l’infortunio alle spalle, Anjorin potrà ora riiniziare una nuova parentesi al Torino, si spera migliore della precedente. L’inglese non ha infatti avuto un inizio fortunato nella sua nuova avventura presso il capoluogo piemontese. Sono appena 4 le sue presenze in campionato, ma dopo la pausa delle nazionali il classe 2001 avrà la possibilità di ritrovare continuità.

La sosta per ripartire

Con il termine dell’ultima giornata di campionato i giocatori saranno ora impegnati nei prossimi incontri con le proprie nazionali. Tuttavia, coloro che sono rimasti esclusi dai convocati del proprio paese potranno sfruttare questa settimana per continuare ad allenarsi e mettersi in luce agli occhi dell’allenatore. Tra questi, Anjorin potrà approfittare dei giorni a disposizione per cercare di recuperare anche sul piano del gioco oltre che su quello fisico per tornare a essere una valida opzione per Baroni da poter sfruttare per il centrocampo.

Nuove alternative per il centrocampo

La difesa nelle ultime settimane si è confermata come uno dei reparti di forza del Torino, mentre a centrocampo, i granata hanno spesso mostrato esitazioni, rivelandosi troppo fragili in alcuni frangenti. I continui ballottaggi per la mediana non sembrano aver favorito le capacità di transizione del centrocampo granata, tuttavia con un nuovo giocatore a disposizione, Baroni potrà ora contare su più opzioni di gioco. Anjorin infatti, con il suo ritorno in campo permetterà al tecnico di avere maggiori alternative con un giocatore abile sia in fase di ripiegamento che in fase offensiva. Nonostante non giocasse da settimane, Baroni non ha esitato nel metterlo in campo in una sfida delicata come quella contro la Juventus, è con la pausa a disposizione, l’inglese potrà finalmente cercare di reinserirsi nelle rotazioni della squadra.