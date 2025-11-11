Contro la Juventus entra solo nella ripresa e sfiora il vantaggio: Asllani torna a mettere nel mirino il posto da titolare

Subentrare dalla panchina e incidere in una partita in modo positivo, specie in una sfida delicata e complessa come un derby, non è certo semplice. Eppure, per Asllani, è stata l’occasione perfetta per dimostrare che il giocatore scoperto a inizio stagione non è sparito dai radar. E che il posto da titolare conquistato da Ilic nelle ultime settimane è tutto tranne che blindato. Contro la Juventus, il numero 32 parte ancora una volta dalla panchina, come già successo contro il Bologna e il Pisa – quando ci è rimasto per tutta la partita – e viene chiamato in causa soltanto ad inizio ripresa. L’impatto sulla gara però è più che buono: dà concretezza al centro campo, aggredisce gli spazi, crea occasioni, si prende un giallo e al 25′ sfiora anche la rete con un bel destro da centro area che finisce alto di poco.

Asllani convince, Ilic è di nuovo in discussione

La gioia del gol avrebbe certamente coronato una prestazione più che positiva facendolo entrare di diritto nella storia del derby della Mole e del Torino, ma quanto visto in campo, anche senza reti, è sufficiente a far vacillare nuovamente il posto di Ilic. Ad inizio stagione il rendimento di Asllani lo ha reso un punto di riferimento non solo per Baroni, che ha trovato in lui la chiave per cambiare più e più volte il modulo di gioco, ma anche per tutta la squadra. E la qualità apportata al centrocampo gli ha permesso di ritagliarsi un posto da titolare di partita in partita. Almeno fino al calo di rendimento che ha di fatto riportato in auge il compagno di reparto. Anche nel derby, tuttavia, Ilic – partito titolare per la terza sfida consecutiva – non è riuscito a convince. Al contrario, porta a casa una partita anonima, senza mai entrare nel vivo del gioco e senza rovesciare definitivamente le gerarchie di Baroni.

Baroni: “Asllani ci ha dato più palleggio e pressione“

Ed è lo stesso Baroni, in conferenza stampa, a confermare l’importanza del contributo di Asllani nel derby. E non solo. Io ho chiesto un cambio di atteggiamento nella ripresa – ha dichiarato il tecnico al termine della sfida contro i bianconeri e – Asllani ci ha dato più palleggio e pressione. Una presa di coscienza, quella del tecnico, che potrebbe significare un ennesimo cambio nella regia granata. E la settimana di stop dovuta alla pausa per gli impegni delle Nazionali permetterà all’albanese di continuare a lavorare in vista della prossima sfida di campionato. Contro il Como potrebbe essere l’occasione per consacrarsi definitivamente.