La squadra granata allenata da Marco Baroni ha raccolto 6 risultati utili di fila: il record di Vanoli è di sette

Quello che sta vivendo il Torino, dopo 11 giornate della Serie A 2025/2026, è un momento certamente positivo. Dopo un avvio burrascoso, adesso i granata vedono il sole. Nelle ultime 6 partite sono arrivati 4 pareggi e 2 vittorie: 6 risultati utili consecutivi. Inoltre, solo 3 gol presi in queste ultime 5. Marco Baroni inizia a intravedere il percorso positivo del suo Torino. Adesso il Toro è più squadra rispetto all’inizio, c’è lo spirito di sacrificio e l’atteggiamento nelle partite, derby compreso, è quello giusto. Se non dovesse arrivare una sconfitta dopo la sosta contro il Como, con 7 risultati utili consecutivi sarebbe eguagliato il record di Vanoli dello scorso anno.

Le partite

Il tutto è partito con Lazio-Torino 3-3, partita rocambolesca e con la difesa ballerina ma 1 punto raccolto. Poi la gara perfetta dal punto di vista tecnico e tattico contro il Napoli di Antonio Conte campione d’Italia vinta per 1-0 in casa. Altra vittoria la partita dopo, sempre in casa per 2-1 contro il Genoa. Poi lo 0-0 contro il Bologna, che in casa aveva sempre vinto e segnato almeno 1 gol. Forse Torino-Pisa 2-2 è stata la partita meno convincente, ma comunque per come si era messa 1 punto è stato preso. Infine lo 0-0 nel derby, che poteva essere tranquillamente una vittoria. Il percorso è ancora lungo ma ci sono margini di miglioramento.

Il confronto con Vanoli

Vanoli nella scorsa stagione aveva svoltato passando al 4-2-3-1. Dal 29 dicembre 2024 aveva collezionato i seguenti risultati: quattro pareggi di fila con Udinese, Parma e Juventus e Fiorentina, poi il successo col Cagliari prima del nuovo pari stavolta con l’Atalanta, poi il punto col Genoa. Solo 1 vittoria sì, ma ben 7 risultati utili consecutivi. Poi Bologna-Torino 3-2 che ha interrotto la serie. Dopodiché altri 6 ottimi risultati: Torino-Milan 2-1, Monza-Torino 0-2, Parma-Torino 2-2, Torino-Empoli 1-0, Lazio-Torino 1-1 e Torino-Verona 1-1.