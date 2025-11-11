Ecco quali saranno gli impegni dei giocatori granata nelle prossime settimane: Vlasic ritrova la sua Croazia

Con l’interruzione del campionato i giocatori potranno ora tornare a competere con i rispettivi paesi nel corso della pausa. Il Torino ha dovuto salutare momentaneamente 12 dei suoi giocatori che sono rientrati nelle liste dei convocati dei vari commissari tecnici delle diverse nazionali.

Tra loro c’è anche Vlasic, che è tornato in nazionale dopo circa 8 mesi dall’ultima volta. Pedersen dovrà competere contro l’Italia per cercare di consolidare il primo posto nel girone per la qualificazione ai prossimi mondiali. Oltre a loro, anche Asllani, Ilic, e Gineitis raggiungeranno i propri compagni di nazionale per i prossimi incontri, mentre Adams e Njie saranno i due attaccanti granata che scenderanno in campo rispettivamente con la Scozia e la Svezia Under 21. Baroni nel corso della pausa dovrà fare a meno di tutti i suoi centrali, che sono stati richiamati dai propri paesi per le prossime partite. A chiudere l’elenco dei convocati c’è il giovane Ilkhan, che disputerà i prossimi incontri con la Turchia Under 21.

Torino, il calendario dei nazionali

Giovedì 13 novembre

Macedonia del Nord Under 21-Svezia Under21 ( Njie )

) 18.00 Norvegia-Estonia ( Pedersen )

) 18.00 Lituania-Israele ( Gineitis )

) 20.45 Andorra-Albania ( Ismajli, Asllani )

) 20.45 Inghilterra-Serbia (Ilic)

Venerdì 14 novembre

16.00 Kenya-Guinea Equatoriale ( Coco )

) 18.00 Turchia Under 21-Ucraina Under 21 ( Ilkhan )

) 20.00 Marocco-Mozambico ( Masina )

) 20.45 Croazia-Isole Faroe (Vlasic)

Sabato 15 novembre

16.00 Russia-Cile ( Maripan )

) 20.45 Grecia-Scozia (Adams)

Domenica 16 novembre

18.00 Albania-Inghilterra ( Ismajli , Asllani )

, ) 18.00 Serbia-Lettonia ( Ilic )

) 20.45 Italia-Norvegia (Pedersen)

Lunedì 17 novembre

17.00 Madagascar-Guinea Equatoriale ( Coco )

) 20.45 Montenegro-Croazia ( Vlasic )

) 20.45 Olanda-Lituania (Gineitis)

Martedì 18 novembre

12.00 Armenia Under 21-Svezia Under 21 ( Njie )

) 17.00 Lituania Under 21-Turchia Under 21 ( Gineitis )

) 18.00 Cile-Perù ( Maripan )

) 20.00 Marocco-Uganda ( Masina )

) 20.45 Scozia-Danimarca (Adams)