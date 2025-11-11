Anche contro la squadra bianconera, come già nelle precedenti apparizioni, il terzino norvegese ha convinto

Le prestazioni di Pedersen sono sempre più in crescita. Dopo quanto già di buono fatto vedere contro Genoa, Bologna e Pisa, la partita all’Allianz Stadium rappresentava sia per la tradizione che per la caratura dell’avversario, il test di crescita più importante che il terzino granata ha sufficientemente superato.

Nel derby fornisce una prestazione lucida

Con il passare dei minuti, Pedersen smonta parte delle paure della gente granata, la quale temeva molti pericoli dal suo lato di campo vista la caratura di Cambiaso e Yildiz, difatto i grandi pericoli arrivano dalla parte opposta del campo presidiata da Lazaro, in netto affanno con Conceicao prima e con Zhegrova poi. Nella prima fazione di gara, Pedersen come tutta la squadra è in difficoltà e cerca di contenere il dominio della Juventus e in diverse situazioni ci riesce, poi al minuto 29′ l’unico pericolo dal suo lato, l’ex Feyenoord è in ritardo sulla combinazione Cambiaso-Koopminers che porta l’olandese a mettere un pallone in mezzo sventato da Paleari, autore ancora una volta di una grande prestazione.

Dopo un primo tempo difficile, nel secondo è più propositivo

Nel secondo tempo Pedersen alza la testa e insieme a lui tutta la formazione di Baroni che si propone più volte in avanti andando vicina al gol, come al minuto 70′ dove il terzino norvegese superando Cambiaso in velocità lascia partire un cross in prossimità della linea di fondo, intercettato da Simeone che serve all’indietro Asllani, il quale fallisce da buona posizione. Rispetto alle ultime gare, Pedersen si propone poche volte in avanti ma quando lo fa è rapido e pericoloso, se prima qualche scelta tecnica era più che discutibile ora si iniziano a vedere miglioramenti da parte del numero 16, che è un punto fermo per Baroni.