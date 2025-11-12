Il terzino granata sta smaltendo l’infortunio rimediato contro il Napoli e la sosta può aiutarlo a ritrovare condizione

Niels Nkounkou è fermo da quasi un mese a causa di un problema muscolare che lo ha fermato nel suo momento migliore, rimediato alla 7a giornata di serie A contro il Napoli, partita che ha visto il terzino tra i protagonisti della vittoria granata. L’ultimo ricordo del numero 25 del Toro è tra i più piacevoli che un tifoso possa avere, un’esultanza grintosa davanti ai propri sostenitori che invitava loro a supportare ancora di più la squadra in un momento concitato della partita, a seguito di un contrasto vinto con Anguissa. Oltre a questo, durante la vittoria contro i campioni d’Italia Nkounkou si è reso protagonista anche e soprattutto di diverse iniziative offensive a cui poco eravamo abituati da quella sponda del campo, un esterno di gamba rapido e sempre lucido, insomma qualità fondamentali che da quel lato sono mancate in queste ultime partite senza il francese.

Da scommessa a titolare

Come detto l’infortunio muscolare è arrivato nel suo miglior momento e questo ha tagliato le gambe non solo a lui quanto al Torino che aveva trovato la prima vittoria tra le mura amiche in campionato anche grazie a lui. L’ex Francoforte arrivato con aspettative basse le ha subito sovvertite con le prestazioni contro Lazio e Napoli, tanto da prendersi il posto da titolare nella fascia sinistra, inizialmente presidiata da Cristiano Biraghi.

La sosta come punto di ripartenza

Dopo essere tornato tra i convocati per il derby, a cui però non ha preso parte, Nkounkou vede nella sosta per le nazionali l’opportunità di incrementare i carichi di lavoro e migliorare di condizione fisica, per puntare a un maggior minutaggio nel prossimo turno di campionato che vedrà i granata ospitare il Como di Fabregas.