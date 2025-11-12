Toro.it

Il terzino granata sta smaltendo l’infortunio rimediato contro il Napoli e la sosta può aiutarlo a ritrovare condizione

Niels Nkounkou è fermo da quasi un mese a causa di un problema muscolare che lo ha fermato nel suo momento migliore, rimediato alla 7a giornata di serie A contro il Napoli, partita che ha visto il terzino tra i protagonisti della vittoria granata. L’ultimo ricordo del numero 25 del Toro è tra i più piacevoli che un tifoso possa avere, un’esultanza grintosa davanti ai propri sostenitori che invitava loro a supportare ancora di più la squadra in un momento concitato della partita, a seguito di un contrasto vinto con Anguissa. Oltre a questo, durante la vittoria contro i campioni d’Italia Nkounkou si è reso protagonista anche e soprattutto di diverse iniziative offensive a cui poco eravamo abituati da quella sponda del campo, un esterno di gamba rapido e sempre lucido, insomma qualità fondamentali che da quel lato sono mancate in queste ultime partite senza il francese.

Da scommessa a titolare

Come detto l’infortunio muscolare è arrivato nel suo miglior momento e questo ha tagliato le gambe non solo a lui quanto al Torino che aveva trovato la prima vittoria tra le mura amiche in campionato anche grazie a lui. L’ex Francoforte arrivato con aspettative basse le ha subito sovvertite con le prestazioni contro Lazio e Napoli, tanto da prendersi il posto da titolare nella fascia sinistra, inizialmente presidiata da Cristiano Biraghi.

La sosta come punto di ripartenza

Dopo essere tornato tra i convocati per il derby, a cui però non ha preso parte, Nkounkou vede nella sosta per le nazionali l’opportunità di incrementare i carichi di lavoro e migliorare di condizione fisica, per puntare a un maggior minutaggio nel prossimo turno di campionato che vedrà i granata ospitare il Como di Fabregas.

Niels Nkounkou of Torino FC in action during the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 12-11-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Mikechannon
Mikechannon
51 minuti fa

Abbiamo bisogno di qualche sua sgroppata come il pane .. direi come un buon bicchiere di vino per scaldarci

Last edited 50 minuti fa by Mikechannon

Pedersen, prestazioni in crescita: si conferma anche contro la Juve

Paleari-Israel, nessuna gerarchia: ora Baroni dovrà scegliere