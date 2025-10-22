Sottoposto ad accertamenti, Nkounkou dovrà restare ai box: distrazione dell’adduttore lungo della coscia destra
Gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto Nkounkou hanno evidenziato un interessamento distrattivo dell’adduttore lungo della coscia destra. Il giocatore sarà monitorato dallo staff giorno dopo giorno.
Uno che sembrava in forma……
Almeno come sfiga, è un vero GRANATA.
Che palle…. Ma sono fatti di cartapesta questi giocatori….
Han trovato il modo per non fargli far le presenze necessarie al riscatto???
🤣🤣