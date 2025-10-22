Toro.it

Sottoposto ad accertamenti, Nkounkou dovrà restare ai box: distrazione dell’adduttore lungo della coscia destra

Gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto Nkounkou hanno evidenziato un interessamento distrattivo dell’adduttore lungo della coscia destra. Il giocatore sarà monitorato dallo staff giorno dopo giorno.

direibene18
direibene18
22 minuti fa

Uno che sembrava in forma……
Almeno come sfiga, è un vero GRANATA.

Policano
Policano
42 minuti fa

Che palle…. Ma sono fatti di cartapesta questi giocatori….

Toro1976
Toro1976
50 minuti fa

Han trovato il modo per non fargli far le presenze necessarie al riscatto???
🤣🤣

