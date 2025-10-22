Il giovane tifosissimo del Torino ha realizzato un sogno incontrando la squadra e raccontando la sua storia

A fine allenamento, mentre la squadra si preparava a rientrare negli spogliatoi, un tifosissimo come Luca Arata ha avuto l’occasione di conoscere i suoi idoli e di scambiare qualche parola con la squadra e con Marco Baroni. Luca, all’età di 14 anni, è rimasto vittima di un incidente ed è finito in coma. Incidente che lo ha privato di una gamba ma non della forza di lottare e andare avanti, nonostante tutto. Fa parte della Nazionale Amputati

Le parole di Luca alla squadra granata

“Per me è un onore essere qui davanti a voi, amo talmente questa maglia da avere avuto addosso una coperta del Toro a scaldarmi, mentre ero in coma, dopo l’incidente”, ha detto mentre tutti lo ascoltavano con attenzione. “Ho una lettera per voi insieme a delle foto che raccontano il mio percorso. Vi seguo sempre dalla Curva, canto per voi, vado in trasferta… vi ringrazio”. A lui si è subito avvicinato Nikola Vlasic, che con tutta la sensibilità che lo caratterizza ha detto a Luca: “Sei tu l’esempio per noi”.