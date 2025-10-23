Lo scozzese e il belga stanno attraversando un ottimo periodo di forma, ma con il nuovo modulo solo uno dei due potrà partire dal 1’

Il Torino sta finalmente attraversando un buon periodo di forma e gli ultimi risultati positivi sono anche frutto della condizione dei giocatori, che stanno gradualmente ritrovando la loro forma migliore.

Su tutti, Simeone può essere considerato il vero trascinatore della squadra, ma anche gli altri suoi compagni di reparto hanno convinto con delle ottime prestazioni nelle ultime uscite. Tra i migliori della rosa al momento ci sono anche Adams e Ngonge: lo scozzese è tornato dalla pausa delle nazionali in fiducia e i gol realizzati nelle ultime settimane gli hanno garantito una maglia da titolare contro il Napoli. Il belga invece, dopo essersi distinto con le sue giocate si è rivelato uno dei più pericolosi della squadra in fase offensiva, per questo il ballottaggio tra i due giocatori è ora aperto.

Ballottaggio Adams-Ngonge

Entrambi hanno convinto il tecnico Baroni nelle ultime settimane, ma con il 3-5-2, solo uno dei due potrà essere designato come titolare della squadra. Con Adams, il Torino ha ritrovato due punte di ruolo, con lo scozzese che è tornato protagonista con lo stesso assetto in cui aveva fatto bene con Zapata nella scorsa stagione. Adams è stato in grado di garantire un maggior peso offensivo all’attacco granata, dal momento che dalle combinazioni con Simeone, sono nate le occasioni più pericolose del Torino.

Ngonge può dare imprevedibilità alla squadra

Ngonge, sebbene sia partito dalla panchina, contro il Napoli ha condotto una buona prova. Il belga nei pochi minuti avuti a disposizione si è speso per la squadra cercando di alzare il baricentro della formazione e per permettere ai compagni di risalire e non dover così subire il pressing avversario nei minuti finali della partita. Ngonge dall’inizio del campionato ha disputato una serie di ottime prestazioni e sebbene sia forse più adatto a partire da esterno, anche in posizione più centrale il belga ha convinto. Il belga con la sua velocità, in queste ultime settimane, è stato in grado di dare imprevedibilità all’attacco granata, per questo Baroni valuterà attentamente chi tra lui e Adams sarà il titolare per la prossima giornata.