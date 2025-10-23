Nkounkou si ferma per infortunio e apre la strada a Biraghi. Con il Genoa l’esterno sinistro deve rilanciarsi

Dopo la vittoria contro il Napoli, il Torino ospiterà il Genoa in una sfida nella quale i riflettori saranno puntati, tra gli altri, anche su Cristiano Biraghi. L’esterno sinistro, partito titolare e lentamente scivolato indietro nelle gerarchie di Baroni, infatti, avrà l’occasione di rilanciarsi sfruttando l’infortunio in cui è incappato Nkounkou durante la sfida contro i partenopei.

L’esito degli esami svolti nella giornata di ieri, infatti, ha sancito l’esclusione dell’ex Eintracht Francoforte dal match contro i liguri e, complice la condizione non ottimale anche di Lazaro, spalancato le porte proprio a Biraghi che potrà tornare titolare a distanza di tre settimane dell’ultima volta. Nel tentativo di riprendersi il suo posto nell’11 di Baroni. Un’occasione ghiotta per lui che dovrà però invertire drasticamente il rendimento fin qui mostrato.

Biraghi, con il Genoa l’occasione per il riscatto

Il riscatto arrivato quest’estate e il fallimento dell’esperimento Masina come esterno sinistro, aveva lanciato Biraghi in testa alle gerarchie di Baroni. Tanto che nelle prime 4 partite di campionato, contro Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta, è sempre partito titolare. Tuttavia, se è vero che l’equilibrio precario della difesa granata, così come quello di tutta la formazione, non gli ha facilitato il compito, è altrettanto vero che il numero 34 non è mai riuscito a incidere, convincere e blindare il suo posto in squadra. E le prestazioni, risultate molto spesso ben al di sotto delle aspettative, alla fine lo hanno fatto precipitare al fondo delle gerarchie del tecnico che gli ha preferito Lazaro prima e Nkounkou immediatamente dopo.

Nel match contro il Parma, infatti, l’ex Fiorentina è subentrato proprio al francese solo sul finire del match rendendosi però nuovamente protagonista in negativo. L’ennesimo nulla di fatto che gli è costato la panchina nella sfida contro la Lazio e che ha portato all’inversione dei ruoli tra i due granata. Con il numero 34 che si trova, di fatto, a fare la riserva proprio di un Nkounkou in grande spolvero. Il copione adesso si ripete: contro il Napoli Biraghi è nuovamente subentrato al compagno, uscito per un problema muscolare (qui gli esiti degli esami), ma questa volta il futuro non dovrebbe essere la panchina. Lo stop forzato del numero 18, infatti, gli permetterà di tornare a giocarsi le sue carte dal primo minuto ma con il divieto assoluto di sbagliare. Invertire il suo rendimento contro il Genoa, infatti, potrebbe permettergli di dimostrare che il Torino non ha sbagliato ad investire i 100 mila euro del riscatto. Rilanciandolo in campionato e anche nelle scelte future del tecnico. Al contrario, replicare le prestazioni già viste in avvio di campionato, considerando anche la crescita notevole del francese, rischia di relegarlo al mero ruolo di riserva per il resto della stagione.