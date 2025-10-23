I precedenti tra granata e rossoblù all’Olimpico Grande Torino: padroni di casa in vantaggio con 30 vittorie

Torino e Genoa negli ultimi anni si sono incrociate diverse volte e ad oggi il bilancio in casa sorride ai granata, con un totale di 30 vittorie. Gli incontri terminati in parità sono 16, mentre solamente in 6 occasioni i liguri sono riusciti a imporsi contro contro il Torino al termine dei 90 minuti.

L’ultimo precedente

L’otto febbraio del 2025 si è tenuto l’ultimo confronto tra granata e rossoblù all’Olimpico Grande Torino. Quella partita terminata con il risultato di 1-1 è valsa il 16esimo pareggio della storia tra i due club in Piemonte. I dati dell’incontro hanno rispecchiato la parità finale, anche se i granata hanno sprecato qualche occasione in più. Il primo gol della partita è stato realizzato dal Genoa, con Thorsby che ha però deviato il pallone nella propria porta, permettendo al Torino di andare in vantaggio. Solamente nella ripresa, gli ospiti sono riusciti a riacciuffare il pareggio con il gol di Pinamonti al 68′.

La vittoria nel 2014

Uno dei ricordi più dolci all’Olimpico Grande Torino risale proprio a un precedente che ha visto coinvolti il Torino di Ventura e il Genoa di Gasperini. L’incontro fino agli ultimi minuti ha visto una sostanziale parità tra le due squadre, ma all’85esimo, la rete di Gilardino ha gettato i granata nello sconforto per quella che sembrava ormai essere destinata a diventare un’altra sconfitta. Tuttavia, pochi minuti più tardi, Immobile ha ripreso la parità al 92′, e solamente un minuto più tardi, Cerci è riuscito a realizzare il gol della vittoria che ha reso il Torino protagonista di una storica rimonta.

La sconfitta nel 2009… con rissa finale

Il 24 maggio del 2009 a Torino, le due squadre sono scese in campo per un incontro cruciale, il cui esito ha propiziato la futura retrocessione in Serie B della squadra granata. Nel corso dei 90′ il Genoa è passato in vantaggio in due occasioni con Milito e Olivera, ma il Torino è sempre riuscito a riprendere il risultato grazie ai gol di Franceschini e Bianchi. Tuttavia solamente nei minuti finali dell’incontro i granata sono stati puniti da un’altra rete di Milito, che ha permesso ai liguri di ottenere i tre punti. La sconfitta sul campo fu subito accompagnata da una rissa tra le due squadre, a cui presero parte anche diversi membri della società che vennero poi espulsi dall’arbitro.