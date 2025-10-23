L’ultima partita ha esaltato il francese, è il jolly di Baroni per poter continuare a puntare sulla difesa a 3

L’ottima partita di Adrien Tameze, uno tra i migliori in campo contro il Napoli, ha messo in luce oltre che una grande lucidità difensiva e intraprendenti verticalizzazioni offensive del francese, anche la sua importanza nella difesa a 3. Ebbene, gli infortuni e i continui cambi di modulo hanno portato alla piacevole riscoperta di Tameze, che rappresenta il jolly di Baroni per dare continuità alla difesa a 3 in maniera efficace, un’arma in più che qualche mese fa il Torino e tutti i suoi tifosi non pensava neanche più di avere.

Il contratto di Tameze

L’ex Hellas Verona è arrivato a Torino nell’estate del 2023 riabbracciando l’allora tecnico granata Ivan Juric, salvo poi seguire negli anni successivi, una parabola discendente che lo ha visto sempre più ai margini del progetto granata. Ora il numero 61 è tornato in una buona forma e vuole dare continuità. Il contratto che lega Adrien Tameze al Torino scade il 30 giugno 2026 e per la società granata è tempo di opportune riflessioni.

In ottica del cambiamento di modulo, il numero 61 del Toro rappresenta una risorsa fondamentale per poter proseguire con questo assetto difensivo, in virtù della carenza di giocatori nella retroguardia granata e anche delle fragilità fisiche di Ismajli (due infortuni nel giro di due mesi), che però sembra restare il titolare insieme a Maripan e Coco.

Il futuro di Tameze può cambiare

Per cui se fino a qualche mese fa il suo futuro era in bilico, adesso le sue caratteristiche di versatilità e lucidità finalmente tradotte in buone prestazioni fanno pensare e non poco la dirigenza granata. A oggi l’unica certezza è che Baroni non può rinunciare al francese che rappresenta uno dei punti da cui ripartire per il proseguo della stagione.