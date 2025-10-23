L’esterno austriaco può approfittare del problema fisico del norvegese per tornare titolare domenica

Se nella scorsa stagione, sotto la guida di Vanoli, Lazaro sembrava aver trovato spazio e continuità, ora con Baroni l’austriaco sta faticando a imporsi nelle rotazioni.

Nello scorso campionato, il classe 1996 si era distinto per una spiccata proposizione offensiva che gli aveva permesso di essere uno dei migliori assistman della squadra. Ma ora, con Baroni, Lazaro si è scontrato con una realtà che lo vede maggiormente incline a ricoprire ruoli più difensivi, e nelle prime giornate di campionato il giocatore non si è espresso nella sua forma migliore. Con Pedersen al momento ai box (era assente anche nell’allenamento di ieri) per una contusione, potrebbe toccare di nuovo a lui contro il Genoa.

Il ritorno in difesa

Il Torino firmato Baroni ha assunto una fisionomia differente dallo scorso anno. I granata con l’inizio del nuovo campionato oltre ad aver cambiato in più occasioni il proprio assetto tattico hanno anche potuto organizzare un nuovo progetto di squadra con l’aiuto dei giocatori arrivati dal mercato. La maggiore profondità della rosa ha portato Baroni a far arretrare Lazaro, per fargli compiere compiti prettamente difensivi, potendo contare su nuovi esterni dotati di gamba più pericolosi in fase offensiva. L’austriaco ha quindi dovuto confrontarsi con i nuovi giocatori, e dall’inizio della stagione, il giocatore non sembra aver ancora convinto pienamente.

Il ballottaggio con Pedersen

Baroni nel suo Torino ha deciso di dare grande valore agli esterni difensivi, alzandone anche la posizione nelle ultime giornate. Attualmente Nkounkou e Pedersen sono i titolari, ma dalla panchina, Lazaro spinge per ritagliarsi più spazio su una delle due fasce. L’austriaco in campionato ha giocato sia a destra che a sinistra, ma la prima, continua a rimanere la sua vera zona di competenza. Tuttavia al momento, Pedersen, molto criticato nel corso della passata stagione, è ora diventato il nuovo titolare della squadra.

Il norvegese con la sua velocità ha dato l’idea di poter garantire una maggiore sicurezza difensiva rispetto a Lazaro, che nelle prime giornate di campionato non si è ancora distinto con ottime prestazioni. Ma come detto l’infortunio, pur non grave, del compagno, può ora rilanciare Lazaro.