Toro.it

L’allenamento del Torino in diretta: cancelli aperti dalle 14.50 per i tifosi granata dopo oltre tre mesi dall’ultima volta

Dopo più di tre mesi dalla prima e unica volta in questa stagione, i cancelli del Filadelfia tornano ad aprirsi ai tifosi, che hanno quindi la possibilità di assistere all’allenamento della squadra di Marco Baroni, reduce dalla bella vittoria interna contro il Napoli.

Filadelfia: l’allenamento del Torino in diretta

Ore 14.55 Vengono aperti i cancelli dello stadio Filadelfia, i tifosi stanno iniziando a prendere posto sulla tribuna del campo principale in attesa che prenda il via la seduta di lavoro.

Allenamento al Filadelfia
Allenamento al Filadelfia
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 22-10-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Torino, mercoledì porte aperte al Filadelfia