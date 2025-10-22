L’allenamento del Torino in diretta: cancelli aperti dalle 14.50 per i tifosi granata dopo oltre tre mesi dall’ultima volta
Dopo più di tre mesi dalla prima e unica volta in questa stagione, i cancelli del Filadelfia tornano ad aprirsi ai tifosi, che hanno quindi la possibilità di assistere all’allenamento della squadra di Marco Baroni, reduce dalla bella vittoria interna contro il Napoli.
Filadelfia: l’allenamento del Torino in diretta
Ore 14.55 Vengono aperti i cancelli dello stadio Filadelfia, i tifosi stanno iniziando a prendere posto sulla tribuna del campo principale in attesa che prenda il via la seduta di lavoro.