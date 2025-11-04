Il Torino torna ad allenarsi al Filadelfia davanti ai propri tifosi, che cercheranno di caricare la squadra per il derby

Dopo l’ultimo allenamento a porte aperte del 22 ottobre il Torino è ora pronto a accogliere nuovamente i suoi tifosi al Filadelfia per permettergli di seguire da vicino l’esercitazione odierna della squadra. L’incontro di oggi tra squadra e tifosi sarà fondamentale per cercare di accendere già oggi un clima positivo per sostenere e motivare il Torino in vista del derby contro la Juventus.

Filadelfia: l’allenamento del Torino in diretta

Ore 15.20 Esercitazioni tattiche per la squadra divisa in due gruppi. Da una parte esercitazioni con una partitella a campo ridotto, sei contro sei, con Paleari e Siviero in porta. Israel al termine del riscaldamento ha lasciato il terreno di gioco per continuare a svolgere il suo programma personalizzato

Ore 15.19 I tifosi granata si sono posizionati sugli spalti, e al momento ci sono circa 300 persone. Nella tribuna laterale si sono disposti circa 50 ultras che hanno iniziato a intonare cori per la squadra e cori contro la Juventus

Ore 15.05 L’entrata in campo della squadra è stata accompagnata dagli applausi e dal tifo dei tifosi granata presenti sugli spalti. Tra i giocatori in campo c’è anche Nkounkou, mentre Coco e Adams stanno svolgendo un lavoro personalizzato lontano dal gruppo anche se le loro condizioni non preoccupano. Tra gli assenti ci sono Pedersen per qualche linea di febbre e Aboukhlal che non ha ancora recuperato dall’infortunio

Ore 15.00 I tifosi stanno iniziando a disporsi sugli spalti e intanto sul terreno di gioco è arrivato Israel insieme agli altri portieri che si stanno scaldando con il preparatore

Ore 14.56 I cancelli del Filadelfia sono stati aperti e adesso i tifosi granata potranno accedere alle tribune per assistere da vicino alla sessione di allenamento del Torino

Ore 14.40 Mancano pochi minuti all’apertura dei cancelli del Filadelfia, ma sono già diversi i tifosi granata presenti fuori dall’impianto, impazienti di entrare per seguire da vicino l’allenamento della squadra.