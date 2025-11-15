Il Torino torna ad allenarsi al Filadelfia davanti ai propri tifosi: l’allenamento sarà congiunto con la Primavera

Dopo l’ultimo allenamento a porte aperte del 4 novembre il Torino è ora pronto a accogliere nuovamente i suoi tifosi al Filadelfia per permettergli di seguire da vicino l’esercitazione odierna della squadra. Come comunicato dalla società sui suoi profili social, l’allenamento di oggi sarà congiunto con la Primavera, e saranno assenti i vari nazionali (Coco, Masina, Adams, Ilkhan, Vlasic, Asllani, Maripan, Njie, Ilic, Pedersen, Ismajli, Gineitis), oltre all’infortunato Simeone.

Filadelfia: l’allenamento del Torino in diretta

Ore 11.04 Le squadre di Baroni e Baldini sono sul campo e affrontano i primi esercizi di riscaldamento

Ore 10.50 Cancelli aperti al Filadelfia dove fra poco i tifosi potranno assistere a un allenamento congiunto di Primavera e Prima squadra, senza i tanti Nazionali assenti perché convocati dalle rispettive selezioni.

Ore 10.30 Mancano una ventina di minuti all’apertura dei cancelli del Filadelfia, ma sono già diversi i tifosi granata presenti fuori dall’impianto, impazienti di entrare per seguire da vicino l’allenamento della squadra.