Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha commentato il successo sul Napoli e l’impronta del Cholito Simeone

Un Torino che col Napoli ha dato una grande soddisfazione ai tifosi, guidato da un Cholito Simeone che è partito benissimo, che sta crescendo ed è il simbolo del Toro: “Il calcio – così Vagnati a Sky dopo l’allenamento a porte aperte – è uno sport di squadra e Simeone fa parte di una squadra che sabato contro il Napoli ha fatto una partita di voglia, di gruppo, dimostrando di volerla portare a casa e ci metto dentro anche lo stadio. I risultati si fanno tutti insieme e Simeone sta facendo la sua parte molto bene”.