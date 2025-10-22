Toro.it

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha commentato il successo sul Napoli e l’impronta del Cholito Simeone

Un Torino che col Napoli ha dato una grande soddisfazione ai tifosi, guidato da un Cholito Simeone che è partito benissimo, che sta crescendo ed è il simbolo del Toro: “Il calcio – così Vagnati a Sky dopo l’allenamento a porte aperteè uno sport di squadra e Simeone fa parte di una squadra che sabato contro il Napoli ha fatto una partita di voglia, di gruppo, dimostrando di volerla portare a casa e ci metto dentro anche lo stadio. I risultati si fanno tutti insieme e Simeone sta facendo la sua parte molto bene”.

Giovanni Simeone

 

TAG:
home

ultimo aggiornamento: 22-10-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Er Pomata,sei solo utile per le ragadi anali del nano.

Eporedia
Eporedia
1 ora fa

Zero assoluto

Torino, infortunio Nkounkou: l’esito degli esami

L’emozionante momento di Luca Arata, l’abbraccio di Vlasic: “Sei un esempio”