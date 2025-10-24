L’ex Empoli, in campo sabato solo per uno spezzone, puÃ² tornare dal 1′: uno tra Tameze, Coco e Maripan starÃ fuori

Ottava giornata di Serie A in vista, il Torino si prepara ad ospitare il Genoa, in una partita che puÃ² confermare il buon momento di forma degli uomini di Baroni. La vittoria contro il Napoli, accompagnata da una buona prestazione, ha acceso le prime luci sulla stagione dei granata.

Dopo un inizio complicato in campionato, il cambio di sistema, in favore della difesa a tre, sembra aver conferito maggiori certezze agli uomini di Baroni. Il ritrovato entusiasmo, dato dalla vittoria contro i partenopei, deve ora essere il faro in vista dei prossimi impegni.

In vista del lunch match casalingo, Baroni avrÃ perÃ² dei ballottaggi con i quali fare i conti. Il rientro di Ismajli, ai box nella sfida contro la Lazio per via dell’infortunio alla coscia accusato contro il Parma, giÃ in campo per uno spezzone col Napoli, crea un’abbondanza inaspettata nel reparto, considerato anche il buon impatto di Tameze. .

Baroni, nodo difesa: Ismajli insidia Tameze

Nonostante l’ottima prestazione offerta dal francese contro il Napoli, adattato nel ruolo di braccetto destro nella difesa a tre, il rientro di Ismajli, subentrato al posto di Asslani, imporrÃ necessariamente il dubbio a Baroni. Sono tante tuttavia le opzioni a disposizione dell’ex Lazio, con Tameze che potrebbe avanzare in mediana, sacrificando uno tra Asslani e Casadei.

In quattro per tre posti

Se quindi nelle ultime due partite, contro Lazio e Napoli, sono stati Tameze, Coco e Maripan a partire dall’inizio, ora Baroni avrÃ quattro giocatori tra cui scegliere i tre titolari, considerato che invece Masina Ã¨ al momento piÃ¹ indietro nelle gerarchie. Quando totalmente a disposizione Ismajli ha sempre giocato, logico quindi aspettarsi un maxi ballottaggio tra gli altri tre: potrebbero spuntarla due difensori “puri” com Coco e Maripan ma occhio a Tameze, che contro i partenopei ha giocato una grande partita.