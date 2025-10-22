Dopo il successo ottenuto in casa contro il Napoli, gli uomini di Baroni sono ora pronti per ospitare i genoani per la prossima giornata

Dopo il recente successo ottenuto in casa contro il Napoli, il Torino si sta ora preparando per la prossima sfida di campionato, dove gli uomini di Baroni dovranno confrontarsi con il Genoa.

Sulla carta il Torino sembra essere il favorito per l’esito finale dell’incontro, ma i rossoblù faranno il possibile per ribaltare il pronostico e per cercare di ottenere punti preziosi che permetterebbero agli uomini di Viera di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Ballottaggio Ekhator-Ekuban

Il Genoa nelle prime sette giornate di campionato ha mostrato un buon livello di gioco, ma i pochi gol realizzati hanno penalizzato in modo significativo il rendimento della squadra. Sono appena 3 i gol realizzati dai liguri, due dei quali realizzati dalle punte Ekhator e Ekuban. Al momento Viera non ha ancora designato il centravanti di riferimento della squadra, poichè entrambi i giocatori hanno partecipato a tutte le partite della propria squadra, alternandosi dal primo minuto. Contro i granata saranno comunque loro i principali riferimenti offensivi, e non è da escludere che entrambi potranno poi partire dal 1′. All’ Olimpico Grande Torino, con il loro supporto, i genoani tenteranno di ritrovare la via del gol contro una squadra che ha già rivelato diverse fragilità difensive.

9 gol subiti in 7 giornate

Sebbene i liguri siano riusciti già a mettere in difficoltà diverse squadre competitive dall’inizio del campionato, i troppi gol subiti hanno impedito agli uomini di Viera di conquistare più punti rispetto a quelli attualmente in classifica. Il Genoa nelle prime giornate di campionato ha subito meno gol dei granata, tuttavia il Grifone continua a rimanere ancora troppo fragile in fase difensiva. Viera ha spesso chiesto ai suoi esterni di difesa di partecipare attivamente alla manovra offensiva; tuttavia, la squadra ligure ha pagato più volte questa scelta in fase di contropiede, subendo gol in diverse occasioni.