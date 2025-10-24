In attesa di capire le condizioni del portiere uruguaiano, Paleari è in preallarme per la partita di domenica

Non sembra avere pace il Torino che dopo l’infortunio muscolare di Nkounkou, deve fare i conti con alcune noie fisiche di Franco Israel. A causa di una contusione rimediata col Napoli, il portiere finora non si è allenato col gruppo. Le condizioni dell’estremo difensore granata sono da monitorare ma non preoccupano, tanto che l’obiettivo di Baroni è quello di recuperarlo per la sfida contro il Genoa che si terrà domenica. Dunque è stato preallertato il secondo portiere granata Alberto Paleari che si è regolarmente allenato in gruppo e che punta a un suo impiego dal primo minuto.

Paleari, un secondo portiere affidabile

Quest’anno la prima presenza nell’11 titolare di Baroni è arrivata in Coppa Italia contro il Pisa. La partita in questione vinta 1-0 dai granata, ha visto tra i protagonisti proprio Paleari che dopo non essere stato impegnato per 90 minuti, al 95′ è stato determinante per il risultato finale, con una parata plastica su Tramoni, completamente dimenticato dalla retroguardia granata. l’ex Benevento dimostra che se chiamato in causa risponde presente e la partita di domenica contro il Genoa, squadra in cui ha giocato, potrebbe coinvolgerlo.

Lo scorso anno una sola presenza

Paleari è approdato al Torino nel luglio del 2024, firmando un contratto biennale con un’opzione di prolungamento e concludendo di fatto la sua esperienza al Benevento durata 4 stagioni. la stagione scorsa, la prima in granata, Il portiere classe 1992 ha giocato solamente 1 partita in stagione, complice l’infortunio dell’allora portiere granata Vanja Milinkovic-Savic, la gara valevole per la 6° giornata di Serie A persa contro la Lazio, all’Olimpico Grande Torino. Quella presenza e nulla più, perché il portiere serbo aveva giocato anche le due sfide di Coppa, fino all’eliminazione con l’Empoli ai sedicesimi.