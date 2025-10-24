Torino-Genoa, occhio agli ex: Simeone e Paleari ritrovano il loro passato

Tutto pronto per l’ ottava giornata di Serie A. Domenica, alle 12:30, il Torino ospiterà il Genoa, in una partita fondamentale per dare continuità alla buona prestazione esibita contro il Napoli. In piena zona retrocessione, con solo tre punti guadagnati nelle prime sette, anche per il Grifone si prospetta un incontro cruciale.

Complice il possibile forfait di Israel, per via di una contusione subita durante la sfida contro i partenopei, Paleari potrebbe fare il suo esordio stagionale in campionato. Proprio l’ex estremo difensore del Benevento è uno dei due ex della partita, insieme al “Cholito” Simeone, la cui prima squadra italiana è stata proprio il Grifone.

Simeone al Genoa: i primi passi nel nostro campionato

Il Genoa prelevò infatti il centravanti argentino, poco più che vent’enne, nell’agosto del 2016, strappandolo al River Plate per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Il “Cholito”, nella stagione 2016/17 ebbe un impatto devastante sul nostro campionato: 13 gol in 36 presenze tra campionato e coppe. Numeri che convinsero la Fiorentina a sborsare oltre 15 milioni per portarlo alla corte di Stefano Pioli. Doppia partita dell’ex consecutiva per Simeone, che subito dopo il Napoli ritroverà quindi anche la squadra che l’ ha introdotto nel Bel Paese.

Paleari, dalla Serie D alla Serie A: il suo percorso

Anche Alberto Paleari è un ex di Torino-Genoa. Il portiere classe 1992, cresciuto nella primavera del Milan, ha poi realizzato una grande scalata graduale, dalla Serie D alla Serie A. Dopo aver difeso la porta del Cittadella in Serie B per quattro stagioni consecutive, dal 2016 al 2019, nel 2020 il Genoa lo acquista in prestito con obbligo di riscatto. Con i rossoblù colleziona però solo 4 presenze, 3 in campionato ed una in Coppa Italia, prima di tornare in Serie B con il Benevento. Schierato dal primo minuto da Baroni lo scorso 25 settembre nella gara di Coppa Italia contro il Pisa, Paleari domenica potrebbe ritrovare il suo passato domenica, complice l’ acciacco di Israel.