Anjorin, Pedersen, Israel, Aboukhlal: il punto sugli infortunati in vista del Genoa

Il Torino, reduce dalla convincente vittoria contro il Napoli, si prepara ad ospitare il Genoa durante l’ottava giornata di Serie A. Baroni dovrà tuttavia fare i conti con alcune situazioni da monitorare in vista della gara di domenica, in particolare in merito agli infortunati. In dubbio due dei titolari della partita contro i partenopei: Pedersen e Israel.

Il portiere ex Sporting non ha preso parte all’ultimo allenamento per via di un trauma all’emicostato destro. Gli esami strumentali hanno escluso fratture, quindi Baroni ed il suo staff proveranno fino all’ultimo a recuperarlo in tempo. In caso di forfait, Paleari, ex della gara, è già stato preallertato. Arrivato in estate con il pesante fardello dell’eredità di Milinković-Savić, il classe 2000, al netto dei 13 gol subiti, si sta ambientando al nostro campionato ed è già uno dei punti di riferimento della squadra. Baroni lo aspetterà fino all’ultimo.

Pedersen a rischio forfait contro il Genoa, le ultime

Discorso simile anche per Marcus Pedersen, che ha saltato l’allenamento per via di una botta alla caviglia rimediata nel match contro il Napoli. Baroni spera di recuperarlo per il Genoa, in alternativa, Lazaro è pronto a prendere il suo posto sulla fascia destra.

Arrivato nell’estate del 2024 per sostituire il partente Bellanova, se con Vanoli il norvegese non ha convinto fino in fondo, con Baroni si sta decisamente ritagliando il suo spazio. Il cambio di modulo, con il passaggio alla difesa a tre, ha beneficiato all’ex Feyenoord, libero di presidiare la fascia destra con la sua velocità.

Anjorin e Aboukhlal ancora ai box

Ancora lavoro differenziato, invece, per Tino Anjorin e Zakaria Abuokhlal. L’ex Empoli è fermo da prima della partita contro il Parma, per via di una fastidiosa fascite plantare: difficile quindi possa recuperare in tempo per la partita di domenica.

Elemento con caratteristiche uniche nel centrocampo granata, l’ex Chelsea unisce ad una grande fisicità un’ ottima tecnica di base, che lo rende un cliente scomodissimo per gli avversari. I luminosi sprazzi dell’inglese sono stati però intervallati da tanti stop, già a partire della scorsa stagione. Ad Empoli, Anjorin ha infatti saltato 17 partite, per un totale di oltre tre mesi fuori per infortunio. In maglia granata il classe 2001 ha raccolto solo frammenti di partite, poco più di 25 minuti totali.

Problemi muscolari alla coscia, invece, quelli per Zakaria Aboukhlal. Nulla di grave per l’ex Tolosa ma sarà difficile recuperarlo in tempo. Il marocchino lavora per esserci, decisivi saranno gli ultimi allenamenti.