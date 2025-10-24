Torino-Genoa in tv e in streaming: come vedere la partita in programma domenica 26 ottobre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico

Manca sempre meno a Torino-Genoa, sfida valida per l’ 8ª giornata di Serie A che si disputerà allo Stadio Olimpico domenica 26 ottobre alle ore 12:30. Una partita importante per i granata per dare continuità alla grande vittoria contro il Napoli. Ma dove vedere il match? Sarà Dazn a trasmettere in esclusiva la partita, per assistere alla quale sarà necessario aver sovrascritto un abbonamento e aver scaricato l’applicazione.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen on the ground prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC. The match ended 0-0 tie.



