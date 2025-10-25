In vista della sfida di domani, Baroni dovrebbe ritrovare l’ex Tolosa oltre al norvegese, tornato in gruppo

Il Torino ha cominciato la settimana con l’infermeria più piena del solito. Oltre ad Anjorin e Aboukhlal, si sono allenati a parte anche Pedersen e Israel, mentre Nkounkou è rimasto fermo per un infortunio muscolare. Nell’allenamento di ieri Baroni ha ritrovato l’esterno norvegese, tornato in gruppo, così come l’esterno offensivo, che aveva già saltato la gara col Napoli. Aboukhlal, dunque, dovrebbe tornare nell’elenco dei convocati.

Israel non si è allenato

Israel invece non si è allenato: ancora un problema al costato per il portiere, toccato duro contro il Napoli. Sarà decisivo l’allenamento di oggi: se non dovesse recuperare toccherà a Paleari, già in campo un mese fa in Coppa Italia. Resta ancora a parte Anjorin, ancora alle prese con la fascite plantare che lo ha fermato ormai diverse settimane fa. Nkounkou, infortunato, sarà invece monitorato dallo staff medico ma certamente sarà out.