Dopo un inizio di stagione oggettivamente complicato, per i granata contro il Genoa inizia un nuovo campionato

È un Torino destinato a lottare per la salvezza, il solito campionato nel limbo della metà classifica o stavolta può davvero ambire a qualcosa di più? E con qualcosa di più, s’intenda, il riferimento è all’Europa, quella tanta desiderata dai tifosi, ma che da anni è solo un sogno. Le prime giornate di campionato hanno dato indicazioni contrastanti: contro la Roma e il Napoli si è vista una squadra solida e compatta, ma anche cinica e capace di creare occasioni per far male e battere avversari qualitativamente superiori, contro l’Inter e l’Atalanta si è vista invece una squadra fragile difensivamente e psicologicamente, incapace di reagire alla prima difficoltà.

Torino: le prossime partite definiranno gli obiettivi

Ora però inizia di fatto un altro campionato: nelle prime sette giornate il Torino ha incontrato sei squadre che ambiscono alle prime posizioni della classifica, l’unica avversaria sulla carta più abbordabile è stata il Parma, ma dalla sfida del Tardini non è che Vlasic e compagni siano usciti a testa alta. Anzi. In quella gara il Torino ha manovrato bene fino alla trequarti, ma ha fatto troppa fatica anche solo ad andare alla conclusione, venendo poi punita da due palla inattive.

Nelle ultime gare, quelle contro Lazio e Napoli, si sono visti notevoli passi avanti dalla parte della formazione di Baroni, ora però arriverà il difficile: confermarsi. Cairo e Vagnati più volte hanno ripetuto di essere convinti di aver costruito una squadra in grado di lottare per obiettivi importanti, ma a contare sarà il campo: a partire da domenica contro il Genoa il Torino dovrà dimostrare di avere davvero la stoffa per ambire alla qualificazione a una coppa europea. Le prime gare diranno qual è il vero obiettivo del Torino in questa stagione.