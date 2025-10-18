Il centrocampista granata ha rilasciato una serie di dichiarazioni nel corso del prepartita di Torino-Napoli
A pochi minuti dall’inizio dell’incontro tra Torino-Napoli, Tameze ha rilasciato una serie di dichiarazioni per parlare del suo ruolo nella squadra.
Sei uno dei leader dello spogliatoio?
“Dobbiamo credere in noi, ci sono giocatori che vengono dall’esterno, e diversi giocatori di esperienza e altri che sono giovani. Il nostro ruolo è quello di aiutare tutti comunque”.
Oggi tornerai in difesa
“Si io ho questa facoltà, e la fortuna di giocare in diversi ruoli. Se potrò aiutare oggi la squadra da difensore lo farò con piacere”.
Hai la fortuna che chi ti paga non capisce un c a z z o, tanto da non capire che in questa banda, mancano almeno 2 difensori.