Nel prepartita di Torino-Napoli, Vagnati ha rilasciato una serie di dichiarazioni in cui ha parlato della squadra e della condizione di Zapata.

Come prende la scelta del 3-4-1-2?

“Io non vado dietro ai numeri tattici, schemi. Secondo me è un’interpretazione del gioco, una voglia, un’aggressione. Questi sono i valori che cerchiamo, avere due giocatori davanti che secondo me si possono trovare bene per caratteristiche. Siamo veramente curiosi e ottimisti, questo è un dato importante che abbiamo la possibilità di avere giocatori importanti da schierare in campo”.

C’è l’attesa di avere un cambio di rotta della squadra?

“Noi siamo tutti insieme, stiamo cercando di crescere, vogliamo crescere. Tutti ci aspettiamo di fare una grande partita contro una grande squadra, la parola ora spetta al campo. Siamo tutti insieme, e tutti vogliamo fare bene”.

Come sta Zapata?

“Ma secondo me la chiave sarà quando inizierà a fare dei minuti. Quando inizierà a fare quel contrasto che gli fa cambiare la sensazione di stare bene, perché lui è un giocatore straordinario, dal punto di vista fisico ha uno strapotere, quindi questo sarà poi la chiave”.