Le formazioni ufficiali della partita Torino-Napoli di oggi alle 18: Baroni sceglie le due punte, nel Napoli due big out

Sono state da poco comunicate le formazioni ufficiali di Torino-Napoli, partita che inizia tra poco meno di un’ora. Baroni sceglie le due punte e schiera Adams e Simeone dall’inizio. Tameze in difesa e Vlasic a centrocampo. Conte invece perde all’ultimo sia McTominay che Hojlund. Al loro posto giocano Spinazzola e Lucca. Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori.

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. A disp. Paleari, Popa, Ismajli, Masina, Lazaro, Dembele, Biraghi, Ilkhan, Ilic, Gineitis, Ngonge, Njie, Zapata. All. Baroni.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Neres, Lucca, Spinazzola. A disp. Meret, Ferrante, Buongiorno, Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez, Vergara, Politano, Elmas, Lang, Ambrosino. All. Conte.