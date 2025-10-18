Toro.it

I convocati di Baroni e di Conte per Torino-Napoli, la sfida all’Olimpico Grande Torino valida per la 7a giornata di campionato

Con il termine della pausa delle nazionali è ora tempo di tornare a competere in campionato. Sabato 18 ottobre Torino e Napoli si sfideranno alle 18.00 per l’incontro valido per la 7a giornata di Serie A. Da una parte ci sarà Baroni, che, dopo il deludente pareggio ottenuto nella capitale contro la Lazio, cercherà di guidare i suoi uomini affinché riescano a esprimersi al massimo delle proprie possibilità. Tra i giocatori in rosa, il tecnico granata dovrà fare a meno di Aboukhlal e di Anjorin, che stanno ancora cercando di recuperare la loro migliore condizione fisica. Dall’altra parte ci sarà il Napoli di Conte, l’allenatore che non ha mai perso contro il Torino, e che sabato cercherà di mantenere intatto questo record, andando anche a caccia di punti preziosi per la classifica.

I convocati di Baroni

Ecco i 24 convocati di Baroni:

Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen
Centrocampisti: Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Ilic, Tameze
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Vlasic, Zapata

I convocati di Conte

In attesa di comunicazione

ultimo aggiornamento: 18-10-2025

5 Commenti
Valentino
Valentino
2 ore fa

Avremo alcune lacune ma non si può negare che Cairo ha creato un attacco da Champions.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
2 ore fa

Abbiamo già vinto.
Cmq una nota per l’articolista, il torello si esprime già al massimo delle proprie possibilità.
Grazie a chi ha reso possibile tutto questo.

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

Ma tu non dovevi andare a vincere su un altro sito?

Last edited 1 ora fa by Scimmionelli
Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Tanta roba il cobra!!!

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

In confronto al tordo persino il cobra e’ tanta roba.

