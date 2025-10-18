I convocati di Baroni e di Conte per Torino-Napoli, la sfida all’Olimpico Grande Torino valida per la 7a giornata di campionato

Con il termine della pausa delle nazionali è ora tempo di tornare a competere in campionato. Sabato 18 ottobre Torino e Napoli si sfideranno alle 18.00 per l’incontro valido per la 7a giornata di Serie A. Da una parte ci sarà Baroni, che, dopo il deludente pareggio ottenuto nella capitale contro la Lazio, cercherà di guidare i suoi uomini affinché riescano a esprimersi al massimo delle proprie possibilità. Tra i giocatori in rosa, il tecnico granata dovrà fare a meno di Aboukhlal e di Anjorin, che stanno ancora cercando di recuperare la loro migliore condizione fisica. Dall’altra parte ci sarà il Napoli di Conte, l’allenatore che non ha mai perso contro il Torino, e che sabato cercherà di mantenere intatto questo record, andando anche a caccia di punti preziosi per la classifica.

I convocati di Baroni

Ecco i 24 convocati di Baroni:

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen

Centrocampisti: Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Ilic, Tameze

Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Vlasic, Zapata

I convocati di Conte

In attesa di comunicazione