Torino-Napoli, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Terminata la sosta del campionato, che ha lasciato spazio agli impegni delle varie nazionali, torna la Serie A. All’Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Napoli. La formazione granata è ancora alla ricerca della prima vittoria in casa (per ora un pari contro la Fiorentina e una sconfitta contro l’Atalanta), gli azzurri vogliono invece ripartire dopo il ko subito a San Siro contro il Milan (2-1), primo passo falso di questa stagione. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Torino-Napoli in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Napoli: il prepartita

Ore 16.00 È una bella giornata autunnale nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore, verrà battuto il calcio d’inizio della sfida tra Torino e Napoli. Le due squadre non sono ancora arrivate allo stadio. Baroni dovrà rinunciare ad Anjorin e Aboukhlal, mentre ritrova Ismajli, che aveva saltato la trasferta di Roma contro la Lazio a causa di problema muscolare. Conte ha invece recuperato Milinkovic-Savic, Buongiorno e Politano, ma a centrocampo non potrà contare sull’infortunato Lobotka.

Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. A disposizione: Popa, Paleari, Masina, Ismajli, Lazaro, Biraghi, Dembélé, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Ngonge, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, De Bruyne Anguissa; Neres, Lucca, Spinazzola. A disposizione: Meret, Ferrante, Mazzocchi, Buongiorno, Marianucci, Hojlund, Gutierrez, Elmas, Vergara, McTominay, Lang, Politano. Allenatore: Conte.

Dove vedere Torino-Napoli in streaming e in TV

La partita Torino-Napoli in diretta streaming e TV sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che è fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Torino-Napoli: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18