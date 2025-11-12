Il tecnico granata durante la pausa valuterà i due portieri per determinare chi sarà il prossimo a scendere in campo con il Torino

Baroni nei prossimi giorni sarà chiamato a svolgere un’attenta analisi sui suoi giocatori per determinare chi saranno i principali interpreti di riferimento per le prossime partite.

Il Torino in queste prime giornate di campionato ha alzato il livello delle sue prestazioni, e merito di questo va anche ai giocatori che hanno saputo rispondere presente alle richieste dell’allenatore. Come non accadeva da tempo, Baroni dovrà sfruttare la pausa delle nazionali per sciogliere i dubbi sulla formazione, legati all’ottimo periodo di forma di più giocatori nello stesso ruolo. Israel e Paleari sono infatti i due portieri del Torino a essersi rivelati decisivi dall’inizio del campionato e con il recupero dell’uruguayano Baroni dovrà ora scegliere chi sarà il titolare tra i due. Entrambi lavoreranno al Filadelfia (Israel non sarà con la Nazionale) per convincere l’allenatore.

Israel insidia Paleari

Sebbene a inizio stagione fosse chiaro chi sarebbe stato il portiere di riferimento dei granata, dopo 11 giornate di campionato questa certezza sembra essere sfumata. L’infortunio di Israel ha dato la possibilità a Paleari di tornare a competere sul campo, e all’italiano sono bastate poche presenze per mettere in dubbio il ruolo di titolare. Dopo le ultime recenti prestazioni Paleari sembra essere diventato un inamovibile punto di riferimento per la squadra granata, ma il ritorno di Israel potrebbe riservare qualche spiacere al portiere italiano.

La gerarchia in discussione

Baroni da quando è arrivato a Torino ha più volte specificato che per lui i giocatori in rosa sono tutti titolari. Con il nuovo tecnico non si ha l’impressione che ci sia una chiara gerarchia nei ruoli, ma piuttosto una maggiore alternanza tra giocatori dettata dalla condizione di ogni granata di settimana in settimana. Il ritorno di Israel non garantirà quindi il suo rientro tra gli 11 titolari, ma le sue abilità potrebbero forzare Paleari a continuare a confermarsi sull’attuale periodo di forma. La pausa delle nazionali sarà quindi fondamentale per tutti i giocatori e per l’allenatore, che cercherà di valutare chi sarà l’estremo difensore che potrà garantire maggior sicurezza alla retroguardia granata.