Ecco quali sono le informazioni per procedere all’acquisto dei biglietti per le prossime partite del Torino in casa

Il Torino dopo il termine della pausa tornerà a giocare in casa dopo l’ultimo incontro disputato in trasferta. I tifosi granata potranno tornare a sostenere gli uomini di Baroni in occasione della partita contro il Como, in programma lunedì 24 novembre alle 18.30.

Con la ripresa del campionato, il Torino ha voluto sostenere alcune promozioni per i tifosi per permettergli di assistere alle prossime partite a un prezzo ridotto. Gli Under14 potranno acquistare i propri biglietti a 5 euro nei Distinti Family, mentre gli Under 18 potranno ottenerli al prezzo di 10 euro. I possessori della card Cuore Granata potranno acquistare fino a 4 biglietti al prezzo di 15 euro.

Il 3 games pack

Nelle ultime ore è stato anche attivato il pacchetto di tre partite che permetterà di assistere a tre match al Grande Torino in Curva Primavera o in Curva Maratona. Gli adulti potranno usufruire di quest’offerta al prezzo di 39 euro, mentre gli Under 18 avranno un ulteriore sconto per ottenere i biglietti a 29 euro. Il pacchetto sarà valido per le prossime sfide del Torino in casa, in occasione delle sfide contro Como, Milan e Cremonese.