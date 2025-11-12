I conti dei primi mesi dell’anno del gruppo editoriale di Urbano Cairo presentano un calo rispetto allo stesso periodo del 2024

I conti nei primi nove mesi del 2025 (fino al 30 settembre) riguardo i ricavi e l’utile del gruppo editoriale Rcs di Urbano Cairo, evidenziano un calo dell’1,6% rispetto al medesimo periodo del 2024. Come riportato da Calcio e Finanza, i ricavi editoriali e diffusionali sono pari a 234,2 milioni, mentre nello stesso periodo del 2024 erano stati 242,7 per una flessione di 8,5 milioni. I ricavi diversi ammontano invece a 121,5 milioni, si evidenzia pertanto 1 milione in meno rispetto ai primi nove mesi del 2024 (pari a 122,5 milioni).