L’allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato al termine di Juventus-Torino 0-0: ecco le sue parole dopo il derby

Marco Baroni ha parlato al termine di Juventus-Torino a DAZN. Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo aspettato troppo. Tante cose nuove, tra cui l’abitudine a giocare un derby per molti giocatori. Poi nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro piglio, più aggressivi. Alla fine credo che le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Ci servono queste partite per farci crescere. La squadra sta facendo un percorso, vedo che ci sono margini di miglioramento. Giocatori, società e tifosi: tutti uniti. L’ambiente compatto ci rende migliori. Asllani ha dato un contributo come Adams. Io ho chiesto un cambio di atteggiamento nella ripresa. Asllani ci ha dato più palleggio e pressione. Zapata rientra da un crociato e siamo a 13 mesi. Lui è tra i primi 50 attaccanti come gol fatti. Sto cercando piano piano di trovargli sempre più spazio. Forse avrebbe bisogno di più minuti, ma ho tanti giocatori bravi. Paleari? Non seguo delle gerarchie. Alberto sta facendo bene e se lo è meritato. Israel se deve tornare titolare lo deve fare per le qualità che ha. Tutti mi devono mettere in difficoltà durante la settimana”.