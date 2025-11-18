Prossimo avversario del Toro di Baroni, Fabregas ha parlato del suo Como, di Nico Paz, e del suo atteggiamento tattico
Cesc Fabregas, allenatore del Como e prossimo avversario del Toro di Baroni, è intervenuto ai microfoni de La Provincia di Como, per commentare l’inizio di stagione dei suoi. L’ex centrocampista spagnolo, come sempre, non si è limitato al “compitino”, ma anzi ha parlato di svariati argomenti tattici e non, con la classica verve che lo contraddistingue.
lo spagnolo ha sottolineato l’entusiasmo che circonda la squadra: “Mi sono accorto di come sia cambiato l’ambiente attorno alla squadra, l’entusiasmo della gente, la partecipazione emotiva. E tutto ciò è meraviglioso.”
Il tecnico ha parlato del panorama tattico italiano, ormai dominato da atteggiamenti prudenti: “Vedo come l’atteggiamento sia simile per quasi tutte le squadre. È tornato di moda il 5-3-2, con squadre che attendono. Secondo me quest’anno c’è addirittura maggiore attendismo rispetto allo scorso anno.”
Ma il Como ha un’identità chiara e aggressiva: “Noi abbiamo una mentalità diversa. Andiamo ad aggredire, andiamo a rompere le palle. Poi magari fanno una giocata che ti taglia fuori, ma noi ci proviamo. E siamo forti in contropiede. Certo, a fare pressing alto rischi, ma dico sempre che se dovessi rinunciare a giocare come dico io, smetterei di farlo.”
Fabregas: “Non posso chiudere un giocatore in gabbia”
Fabregas ha anche parlato dell’autonomia che concede ai suoi giocatori: “Ci sono momenti e momenti nelle partite, quelli in cui vai a mille e altri in cui costruisci con calma.
Io devo andare oltre la tattica e insegnare ai miei giocatori a ragionare e prendersi delle responsabilità autonome a seconda del momento. Non posso chiudere un giocatore in una gabbia tattica e mentale, perché poi si limita a fare il compitino.”
Fabregas: “Paz fa cose pazzesche, Morata va sostenuto”
Il tecnico ha poi elogiato i talenti della squadra. Su Nico Paz: “Paz è forte perché ti tira fuori il colpo dal cilindro. Fa cose pazzesche. Lui, Dybala, Soulè… Fanno un colpo, e tu puoi solo applaudire.”
Infine, una parola di incoraggiamento per Morata: “Gli manca il gol. Va sostenuto. È un po’ triste, ma sono sicuro che si risolleverà perché ha tante qualità. Per me, non ha giocato affatto male. L’applauso alla sostituzione è la strada giusta.”
c’è chi sa pescare un Nico Paz a 6 mln (ora ne vale una cinquantina) e chi spaccia per un affarone l’ingaggio, più o meno alla stessa cifra, di un infortunato cronico dall’Empoli
Per me sono una squadra aliena, nel senso letterale del termine, cioè estranea a questo campionato. Proprietà straniera, dirigenza straniera, allenatore straniero e rosa quasi interamente straniera (tengono giusto un paio di italiani a fare i raccattapalle perchè glielo impongono le regole). Sponsorizzati da Uber, che in Italia non è… Leggi il resto »
rosa quasi interamente straniera … la cairese invece pullula di italiani, vero ? e soprattutto abbonda di ragazzi italiani cresciuti nel vivaio che si portano dietro quel senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto le squadre granata … su, dai …
In rosa hanno 3 italiani, esattamente come la cairese. Però loro gli stranieri li sanno scegliere. Concordo con ale_maroon sul fatto che sia vergognoso permettere di avere rose praticamente solo composte da stranieri, ci vuole una urgente riforma del regolamento. Sono comunque tranquillo, il presiniente aveva dichiarato che voleva una… Leggi il resto »
Quel maledetto modulo è la rovina del calcio. Tutti i migliori club e nazionali europee e mondiali giocano con 4-3-3 o 4-2-3-1. Ovviamente in Italia e nella nazionale va per la maggiore il 3-5-2, modulo anticalcio, difensivo e catenacciaro. Qui si gioca per difendere,negli altri stati per proporre gioco, attaccare… Leggi il resto »