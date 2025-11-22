Le parole dell’allenatore del Como, Fabregas, a due giorni dalla sfida contro il Torino

A due giorni dalla sfida tra Torino e Como, Cesc Fabregas ha presentato la gara di lunedì: “Il Torino è una squadra ben organizzata con giocatori di qualità e Baroni è un grande tecnico. Sono forti anche l’ambiente, i tifosi, lo stadio. Dobbiamo andare lì e prestare grandissima attenzione”.

Fabregas su Morata

Su Morata, in cerca del primo gol, ha detto: “Sarei molto preoccupato se non avesse tante occasioni per fare gol ma in ogni partita ha avuto almeno un’occasione. Posso fare tanti esempi di attaccanti che fanno fatica a sbloccarsi. Henry nei primi sei mesi all’Arsenal non ha fatto gol. Poi l’exploit. Dobbiamo essere tranquilli, le valutazioni si faranno alla fine senza giudizi parziali. Ho piena fiducia in Morata”.