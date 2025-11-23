La diretta della conferenza stampa del tecnico granata alla vigilia della partita contro il Como, valevole per la dodicesima giornata

Alla vigilia della sfida tra Torino-Como, il tecnico granata Marco Baroni è pronto per presentare la partita contro gli uomini di Fabregas nel corso della conferenza stampa. Con il termine della pausa delle nazionali entrambe le squadre saranno motivate a riprendere il campionato con il piede giusto per dare continuità agli ultimi risultati utili conseguiti. Sugli infortunati: Biraghi ha lavorato in gruppo mentre Ismajli ha un affaticamento muscolare alla coscia destra e non sarà convocato.

La conferenza stampa

Senza Simeone cambierà qualcosa a livello tattico?

“Sto valutando questa situazione, la squadra ha fatto bene, incontriamo un avversario complicato, cercherò di dare certezze alla squadra, per noi Simeone è un riferimento importante e speriamo che la sua assenza sia per poche partite ma nell’attesa abbiamo giocatori che possono sostituirlo”.

Cosa può cambiare senza Simeone? Come ha ritrovato Adams?

“Un po’ per come è andata la partita un po’ per la qualificazione sicuramente sta bene, sa che deve passare dalle prestazioni col club ,a lui è in grande crescita, per noi sarà un riferimento importante come lo è stato fino ad ora. Per me sono tutti titolari, chiaramente lui ha la possibilità di esprimersi al meglio”.

Chi può sostituire Simeone? Anche Duvan potrebbe farlo?

“Abbiamo Duvan e abbiamo Aboukhlal, che può fare l’esterno e la seconda punta, deve cercare di muoversi in maniera diversa, però sono due giocatori che per caratteristiche sono disponibili e pronti per andare in campo”.

Come sta Duvan?

“Vorrei dire che non c’è un caso Zapata, lui sta sempre meglio, ha bisogno del campo, del maggior minutaggio, all’interno di certe valutazioni che faccio. Chi vedo più pronto e con più attitudine parte, Duvan è assolutamente di grande affidabilità e spero possa trovare sempre più spazio”

Con Genoa e Pisa lo stadio era pieno: può essere un fattore, considerato anche che tante delle prossime partite saranno in casa?

“Abbiamo bisogno di calore, spinta, della nostra gente, il primo passo deve farlo la squadra. Domani abbiamo una partita complicata, contro un allenatore bravissimo che presto vedremo sulle migliori panchine d’Europa, ci sarà da portare in campo attenzione perché questa squadra che affrontiamo ha qualità importanti e nelle distanze e nella voglia nella compattezza sono aspetti che poi la nostra gente vuole”.

Considera il Como un avversario sui generis? La partita è da preparare in un modo particolare?

“Cesc è ormai alla terza stagione, sono anche andati oltre, hanno fatto investimenti, c’è una forte volontà di squadra, dobbiamo pensare di giocare contro una big, hanno potenziale, hanno un allenatore bravo, quindi le difficoltà sono nella prestazione, quella è da centrare, dovremo essere all’altezza con una partita di pressione e dedizione, dovremo giocarla”.

Ha spesso parlato di gerarchia di valori, dicendo che in porta sarebbero contate le prestazioni: giocherà per questo ancora Paleari?

“Ho parlato a tutti e tre i portieri, loro devono lavorare per cercare di mettermi in difficoltà. Paleari ha fatto prestazioni in cui si è meritato la conferma. Devono lavorare duro, chiaramente Franco sta facendo un percorso di crescita e lavoro duro, siamo stati contenti di averlo avuto con noi durante la sosta, ha bisogno di allenamenti, ma in questo momento Paleari sarà della partita”.

Rientrando Nkounkou ha a disposizione tutti gli esterni

“Nkonkou è rientrato e sta bene, deve lavorare subito quello che gli abbiamo chiesto, una maggiore attenzione durante la partita, Valentino è un giocatori di affidabilità che può giocare a destra e a sinistra, in questo momento lo stesso Biraghi che è rientrato c’è e sta bene. Ho scelta, vedremo, è probabile anche che possa essere confermato Lazaro, abbiamo ancora un allenamento oggi”.

Ci sarà Tameze in difesa?

“Mi ha sorpreso Tameze, è a un livello importante di condizione psicofisica, devo fare delle valutazioni, Coco non aveva giocato in Nazionale per un problemino al tendine rotuleo ed è stato fermo due giorni ma è rientrato ieri, sta bene anche Masina, finalmente si è tolto qualche problemino di dosso, è una valutazione che devo fare, Tameze e Masina comunque stanno bene, devo fare una valutazione per Saul”.

Vlasic è tornato bene dalla Nazionale…

“Lui deve trovare in questo ruolo la sua posizione, deve alzarsi, anche nel 4-2-3-1 aveva questa posizione di mezzala aperta, io credo nel fuoriposizionale, da questo punto di vista ha libertà, deve trovare gli spazi, lo sta facendo, sono contento dei due gol in Nazionale, è qualcosa che dà entusiasmo e convinzione, lui dovrà dare un contributo importante in una partita delicata come questa”.