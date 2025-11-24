Ecco quali saranno le probabili scelte di Fabregas per la sfida all’Olimpico Grande Torino contro la squadra di Baroni

Archiviata la pausa delle nazionali è ora tempo di tornare a competere in campionato. Torino e Como si affronteranno alle 18.30, e in occasione dell’incontro, Fabregas punterà sui suoi uomini migliori.

A poche ore dall’incontro, il tecnico spagnolo sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, dettati anche dalla condizione dei suoi giocatori rientranti dalla nazionale. Lo specchio della porta verrà verosimilmente difeso da Butez, il portiere francese che in 11 partite è riuscito a registrare 5 clean sheet. La difesa a 4 sarà composta dai centrali Diego Carlos e Ramon, in vantaggio nel ballottaggio con Kempf. Le corsie laterali saranno invece presidiate da Valle e Smolic, che avranno il compito di sostenere le avanzate offensive della squadra.

Dubbi sulla trequarti

La mediana del Como sarà affidata a Perrone e Caqueret, mentre più avanti Nico Paz sarà il punto di riferimento della squadra. L’infortunio di Diao costringerà Fabregas a puntare su un sostituto per la trequarti. A fianco dell’argentino ci saranno verosimilmente Rodriguez e Addai, al momento favorito nel ballottaggio con Kuhn. L’olandese se schierato dal 1′ avrà la possibilità di ritagliarsi sempre più spazio in campo, anche in vista della Coppa d’Africa, quando il Como dovrà salutare nuovamente Diao (che però al momento è infortunato).

Ballottaggio in attacco

Il Como dall’inizio della stagione ha condotto una serie di ottime prove, molte di queste terminate con la vittoria in favore dei lariani. Nonostante la discreta produzione offensiva della squadra, le prime punte di Fabregas hanno collezionato solamente due gol dall’inizio della stagione. Morata e Douvikas sono in costante ballottaggio per la maglia da titolare, ma contro il Torino, il tecnico conterà sull’esperienza dello spagnolo per lasciare il segno alla difesa granata.

La probabile formazione del Como

Ecco quali saranno le probabili scelte di Fabregas contro il Torino:

Probabile formazione del Toro (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. A dispoizione: Cavlina, Vigorito; Vojvoda, Van der Brempt, Posh, Moreno, Kempf; Baturina, Da Cunha, Cerri, Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Indisponibili: Diao, Dossena, Goldaniga, Sergi Roberto.

Squalificati: –