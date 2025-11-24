Ecco i giocatori chiamati da Baroni e da Fabregas per la sfida di oggi, 24 novembre, in programma alle 18.30 all’Olimpico Grande Torino
Manca ormai poco alla sfida tra Torino-Como. I granata ospiteranno in casa gli uomini di Fabregas per la 12a giornata di campionato, ma all’appello ci saranno diversi assenti importanti. I lariani dovranno fare a meno di Diao, costretto a fermarsi per un infortunio riscontrato in nazionale, mentre Baroni dovrà rinunciare a Simeone, il suo miglior realizzatore della stagione. Out anche Ismajli, per un problema muscolare, di nuovo a disposizione Biraghi.
I convocati di Baroni
Ecco i 23 giocatori convocati da Baroni per la sfida al Como:
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen
Centrocampisti: Aboukhlal, Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Nkounkou, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata
I convocati di Fabregas
In attesa di comunicazione
Basta lamenti: battiamo il Como e riprendiamoci il nostro decimo posto!
😂 quest’anno il decimo posto lo vediamo col binocolo