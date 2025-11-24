Ecco le formazioni ufficiali di Baroni e Fabregas in vista di Torino-Como: out Adams, attacco affidato a Zapata. Torna Masina
Tutto pronto o quasi allo stadio Grande Torino in vista della sfida Torino-Como, valida per la 12^ giornata di campionato. Tegola dell’ultimo minuto per Baroni che si ritrova senza Che Adams a causa di una gastroenterite acuta. In difesa si rivede Masina al posto di Coco. Fabregas invece sceglie Morata per l’attacco, con Addai, Nico Paz e Rodriguez a sostegno. Di seguito le formaizoni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. A disp. Israel, Popa, Masina, Dembélé, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Njie, Zapata. All. Baroni.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. A disp. Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Van Der Brempt, Cerri. All. Fabregas.
Non ho buone sensazioni. Ci lamentiamo di avere molti attaccanti, ma ci dimentichiamo sempre degli infortuni.
Solita sfiga