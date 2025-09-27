Toro.it

Oggi la risonanza per valutare l’entità dell’infortunio: il centrocampista inglese non è ancora al 100% e fatica a lavorare

Brutte notizie per il Torino sul fronte Tino Anjorin. Il centrocampista è alle prese con una fascite plantare che ne sta limitando la condizione fisica. Oggi il giocatore, infatti, dopo essersi fermato in allenamento, si è sottoposto a una risonanza di controllo per valutare l’entità del problema, che continua a impedirgli di stare al 100% della propria forma. L’inglese non riesce ancora a svolgere con continuità le sedute complete insieme al resto del gruppo. Lo staff medico e tecnico granata continuerà a monitorare la situazione giorno dopo giorno, con la speranza di riportarlo al più presto in piena efficienza.

Tino Anjorin of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 27-09-2025

Iscriviti
Notificami
9 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
thethaiman
thethaiman
47 minuti fa

Non riuscirà! certo a battere il fuoriclasse degli infortuni come Pellegri

Screenshot_2025-09-27-17-45-40-91_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
davidone5
davidone5
2 ore fa

Strano perché in carriera non aveva mai avuto problemi muscolari e poi è talmente sano fisicamente che nessuna squadra a parte TDC l’aveva cercato. TDC aveva anche garantito per lui dicendo che è un giocatore da PSG, forse intendeva il dopolavoro del PSG. TDC VATTENE.

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Ennesima vagnatata… che cesso… per carità.

Last edited 2 ore fa by Kawasaki77
davidone5
davidone5
2 ore fa
Reply to  Kawasaki77

Non è un cesso è un modesto giocatore che fisicamente non tiene e quindi non serve.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  davidone5

La differenza???

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Che non si può tirare lo sciacquone.😆

Torino ancora a 3 in Coppa: ma la difesa a 4 resta la prima scelta