Oggi la risonanza per valutare l’entità dell’infortunio: il centrocampista inglese non è ancora al 100% e fatica a lavorare
Brutte notizie per il Torino sul fronte Tino Anjorin. Il centrocampista è alle prese con una fascite plantare che ne sta limitando la condizione fisica. Oggi il giocatore, infatti, dopo essersi fermato in allenamento, si è sottoposto a una risonanza di controllo per valutare l’entità del problema, che continua a impedirgli di stare al 100% della propria forma. L’inglese non riesce ancora a svolgere con continuità le sedute complete insieme al resto del gruppo. Lo staff medico e tecnico granata continuerà a monitorare la situazione giorno dopo giorno, con la speranza di riportarlo al più presto in piena efficienza.
Non riuscirà! certo a battere il fuoriclasse degli infortuni come Pellegri
Strano perché in carriera non aveva mai avuto problemi muscolari e poi è talmente sano fisicamente che nessuna squadra a parte TDC l’aveva cercato. TDC aveva anche garantito per lui dicendo che è un giocatore da PSG, forse intendeva il dopolavoro del PSG. TDC VATTENE.
Ennesima vagnatata… che cesso… per carità.
Non è un cesso è un modesto giocatore che fisicamente non tiene e quindi non serve.
La differenza???
Che non si può tirare lo sciacquone.😆