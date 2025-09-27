Oggi la risonanza per valutare l’entità dell’infortunio: il centrocampista inglese non è ancora al 100% e fatica a lavorare

Brutte notizie per il Torino sul fronte Tino Anjorin. Il centrocampista è alle prese con una fascite plantare che ne sta limitando la condizione fisica. Oggi il giocatore, infatti, dopo essersi fermato in allenamento, si è sottoposto a una risonanza di controllo per valutare l’entità del problema, che continua a impedirgli di stare al 100% della propria forma. L’inglese non riesce ancora a svolgere con continuità le sedute complete insieme al resto del gruppo. Lo staff medico e tecnico granata continuerà a monitorare la situazione giorno dopo giorno, con la speranza di riportarlo al più presto in piena efficienza.