I tre centrali convincono, ma il Torino dovrà optare per la difesa a 4 per garantire una sufficiente copertura al reparto

Contro il Pisa il Torino è sceso nuovamente in campo con la difesa a 3, un assetto che finora si è rivelato vincente dopo il successo contro la Roma e quello contro i toscani, che ha permesso ai granata di accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il 3-4-3 schierato contro il Pisa è nato a seguito delle disponibilità della squadra e della profondità della rosa. Le assenze di Maripan e Masina hanno costretto Baroni a scendere in campo con tre centrali per dare maggiore solidità alla difesa. Coco e Imajli hanno condiviso il reparto con Dembélé, che contro il Pisa ha registrato la sua prima apparizione stagionale con il Torino.

Il ritorno al 4-3-3

Nonostante la scelta della difesa a tre abbia pagato nelle ultime settimane, è verosimile che presto si assisterà al ritorno della difesa a quattro, con due centrali di ruolo e due terzini a protezione delle fasce. Baroni ha infatti commentato nella conferenza stampa al termine della partita contro il Pisa che sarà difficile utilizzare questo assetto difensivo con continuità: “La prima cosa importante è trovare solidità, soluzione a tre è una soluzione che non vedo come una soluzione che possiamo utilizzare con continuità“. Per confermare la difesa a tre Baroni dovrebbe avere almeno un sostituto per ogni giocatore in campo, e al momento non è così. Per questo motivo nelle prossime settimane il Torino potrebbe tornare al 4-3-3 per sviluppare il sistema di gioco che ha presentato nelle prime giornate di campionato.

Il 3-4-3 in base alle esigenze della squadra

Nonostante Baroni abbia dichiarato di essere un allenatore che preferisce sviluppare la sua idea di gioco, non è da escludere che nel corso della stagione il Torino possa variare dalla difesa a quattro alla difesa a tre: “io non sono uno che cambia molto ma sono disposto a farlo se ci sono esigenze di squadra”. Contro il Pisa uno dei motivi che ha portato il tecnico Baroni ha preferire un assetto con la difesa a tre è stato anche l’esordio di Nkounkou con la maglia del Torino. Baroni ha voluto proteggere il nuovo innesto della squadra schierandolo in posizione più offensiva per non dargli il compito e la responsabilità di tutelare la corsia di sinistra senza poter fare affidamento su un braccetto della difesa a tre.