L’attaccante di proprietà del Torino si sta rendendo protagonista nella sua esperienza in prestito al Vicenza in Serie C

Dopo aver terminato un ottimo campionato con il Vicenza, Nicola Rauti è rientrato a Torino al termine della passata stagione.

Tuttavia l’elevato rendimento mostrato nella squadra veneta ha portato il Vicenza ha contrattare nuovamente con il Torino per cercare di prolungare la permanenza di Rauti sotto la guida del tecnico Fabio Gallo. Nel corso della stagione 2024/2025, l’attaccante di proprietà del Torino era riuscito a guidare la sua squadra fino ai Play off di Serie C. Il classe 2000 si era infatti reso protagonista nel raggiungimento di questo traguardo grazie agli 8 gol e 4 assist realizzati nella passata stagione.

Il bomber del Vicenza

Con l’Inizio della nuova stagione, Rauti ha ritrovato la possibilità di tornare a competere con il Vicenza fino al termine del suo prestito stagionale. Il classe 2000 non ha iniziato la sua stagione in punta di piedi, dal momento che in appena 6 presenze, Rauti è riuscito a realizzare ben 6 gol. La prima rete stagionale è arrivata contro il Lumezzane, e in quell’occasione l’italiano è riuscito a incidere in appena 10 minuti di gioco. Dopo l’esordio positivo, l’attaccante è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio, e la fiducia datagli dal mister gli ha permesso di risultare decisivo nelle ultime tre partite di campionato.

Primi del girone

Nonostante i 15 minuti di gioco sul terreno di gioco, Rauti ha realizzato il gol dell’1-0 che ha permesso alla sua squadra di ottenere tre punti preziosi contro il Cittadella. La prima doppietta stagionale è invece arrivata quando il Vicenza di Gallo ha ospitato il Pro Patria in Casa. Il 25 settembre il Vicenza è stato ospite della squadra Dolomiti Bellunesi, e anche in quell’occasione Rauti si è reso protagonista grazia alla doppietta che gli ha regalato il primo posto alla guida dei migliori marcatori del campionato. L’italiano, sin dall’inizio della stagione, si è caricato la squadra sulle spalle, risultando determinante nelle cinque vittorie e nel pareggio che hanno permesso al Vicenza di conquistare il primo posto nel girone A di Serie C, a quota 16 punti, a pari merito con il Lecco, che insegue i veneti per la differenza reti.