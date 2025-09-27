Baroni lo ha schierato titolare dopo diverso tempo, ma Adams non è riuscito a incidere: bocciatura per il numero 19

Una serata positiva per il Torino, che ha battuto il Pisa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia riuscendo a scacciare, almeno per qualche ora, i pensieri negativi venuti fuori dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Baroni ritrova il sorriso in attesa della vera prova del nove, quella contro il Parma di lunedì sera, e lo stesso fanno i suoi ragazzi. Non tutti però, perché qualcuno ieri è uscito dallo stadio con il volto scuro: si tratta di Ché Adams, che nonostante la titolarità non è riuscito a incidere come avrebbe voluto.

Adams sottotono

Cinque settimane: tanto era passato dall’ultima volta che Ché Adams era partito dal primo minuto, sempre in Coppa Italia ma contro il Modena. Anche lì una partita complicata per l’ex Southampton, che sin dall’arrivo di Simeone non ha poi più giocato titolare. Un fattore, questo, che ha ovviamente condizionato lo scozzese anche a livello mentale, essendo passato in pochi mesi dall’essere imprescindibile – causa infortunio di Zapata e assenza di altre prime punte – a venir messo sempre in discussione. Adams ha sofferto le ultime panchine, e a dimostrarlo è stato il modo in cui è sempre subentrato: senza mai incidere.

Male dal 1′

Baroni ha provato a ridargli la fiducia che aveva perso inserendolo nella formazione iniziale contro il Pisa, ma Adams non ha convinto: tanti palloni persi, poca pulizia a livello tecnico e poco lavoro offensivo, quanto basta per uscire dal campo con una bocciatura. Già da lunedì toccherà di nuovo a Simeone guidare l’attacco contro il Parma, e lo scozzese dovrà essere bravo, stavolta, a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Solo così possono riaccendersi le chance di ritrovare il posto.