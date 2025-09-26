Il belga contro il Pisa è stato uno degli uomini chiave che ha permesso ai granata di superare il turno in Coppa Italia

Il Torino dopo la deludente sconfitta contro l’Atalanta è tornato a giocare davanti ai propri tifosi in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

La vittoria firmata dal gol di Casadei ha permesso ai granata di superare il Pisa al termine dei 90 minuti, e di accedere così agli ottavi di finale della competizione, in cui gli uomini di Baroni dovranno vedersela con la Roma di Gasperini. Nonostante la vittoria contro i toscani non sia stata delle più dilaganti, Baroni con un risultato positivo ha evitato di accrescere il malcontento presente nell’ambiente del Torino. Merito del successo va anche a uno dei nuovi innesti del Torino. Ngonge che con l’assist realizzato ha dimostrato di essere un valido valore aggiunto della squadra.

Un pericolo per le difese avversarie

Ngonge contro il Pisa ha condotto una buona prova, con una prestazione di un livello superiore rispetto a quelle viste nelle prime giornate di campionato. Sebbene il Pisa non fosse uno degli avversari più temibili del panorama italiano, il belga in casa è riuscito a rivelarsi un costante pericolo per la difesa toscana, che in più occasioni ha dovuto raddoppiare la marcatura per cercare di contenere le giocate dell’ex Napoli. In Coppa Italia Ngonge ha dato segnali positivi, mostrandosi spesso pericoloso e volenteroso di ricevere il pallone per cercare di sviluppare la manovra offensiva granata.

La concorrenza con Aboukhlal

Ngonge dopo non aver preso parte all’ultimo incontro di campionato contro l’Atalanta ha avuto l’opportunità di scendere in campo contro il Pisa dal primo minuto. Baroni ha voluto dare spazio a uno dei suoi uomini chiave per permettergli di cercare di aumentare il livello delle sue prestazioni, e per tentare di risaltare agli occhi dell’allenatore, che nelle ultime giornate l’ha spesso alternato con Aboukhlal. Dopo la buona prestazione contro il Pisa, Ngonge sarà ora determinato a tornare ad allenarsi per poi rientrare in campo al più presto e offrire un contributo sempre maggiore alla sua nuova squadra.