Dopo due eliminazioni ai sedicesimi, stavolta il Toro centra l’obiettivo e torna a vincere dopo una domenica complicata: è solo il primo passo
Di buono c’è che il Torino, innanzitutto, si sia qualificato agli ottavi. Non succedeva da tre anni: la scorsa stagione l’eliminazione per mano dell’Empoli, dodici mesi prima quella per mano del Frosinone. Il minimo? Certamente, però è bene sottolinearlo. Una vittoria un po’ risicata, 1-0 come già a Roma e come prima ancora col Modena. Di misura, con un pizzico di brivido nel finale, quando la squadra è andata a tanto così dal rovinare tutto nonostante una superiorità numerica che avrebbe dovuto garantire meno sofferenza. La sfida al Pisa – squadra che ha giocato con molte riserve e che ha comunque avuto la capacità di restare in partita fino all’ultimo minuto di recupero – poteva diventare pericolosa se affrontata nella maniera sbagliata. Così non è stato, almeno non del tutto, e questo ha consentito alla squadra di scrollarsi di dosso un po’ di paura, un po’ di ansia, dopo quel 3-0 ancora inspiegabile contro l’Atalanta. Un segnale, timido, ma se la squadra di Baroni fosse ammalata diremmo che non è un Torino del tutto fuori pericolo. A Parma ci sarà la solita verifica, lì si vedrà se quella con gli orobici è stata una sbandata e se quindi a Roma non si è trattato di un caso. Un passo avanti, due indietro: non è l’andamento che Baroni si aspetta, figurarsi i tifosi che alla squadra al momento danno tempo, al contrario di quanto accade invece con la dirigenza. Diversi sistemi di gioco, calciatori ancora da scoprire o da recuperare – Nkounkou, Njie, Dembélé -, altri da non perdere, come Adams, uscito dal campo non proprio felicissimo. I risultati aiuterebbero: nell’attesa di capire quale versione del Torino sia quella giusta non resta che aspettare lunedì.
Finora Baroni ha “poche ideee, ma confuse” come si diceva nel dopoguerra di un movimento politico effimero. Questa è la triste verità e mi stupisco perchè i precedeni di Baroni erano confortanti. Si gioca con il 5-4-1, come ho già scritto più volte, una tattica iperprudenziale anche contro squadre modeste… Leggi il resto »
Per quello che si è visto dal ritiro estivo a ora, direi che l’obiettivo reale sarà solo la salvezza a meno di un miracolo tecnico tattico di Baroni. Ma appunto di un miracolo stiamo parlando e Nostro Signore ha cose ben più importanti da occuparsi piuttosto che rimediare agli eterni… Leggi il resto »
Mi associo a quello detto da pinga. Non una trama di gioco, non un passaggio in verticale, non uno schema. Niente di niente. Gioco raffazzonato e soprattutto tanta paura. Quel modulo non è presentabile in partite ufficiali perche quella di ieri ditemi tutto ma sembrava un allenamento del 4 di… Leggi il resto »